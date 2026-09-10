В течение августа из СОЧ вернулось больше военных, чем самовольно покинули часть, - Генштаб

В августе 2026 года число военнослужащих, вернувшихся на службу после самовольного оставления части (СОЧ), превысило число тех, кто ушел в СОЧ.

Об этом сообщил пресс-секретарьпо вопросам человеческого капитала Генерального штаба ВСУ, лейтенант Владимир Молодий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В течение августа 2026 года количество военнослужащих, вернувшихся на службу после СОЧ, превысило количество тех, кто самовольно покинул воинскую часть", — отметил он.

По словам Молодия, эти цифры свидетельствуют о новых подходах, внедренных новоназначенным главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Пресс-секретарь также напомнил, что в августе начали работу четыре рекрутинговых центра при оперативных командованиях "Запад", "Восток", "Юг" и "Север". Они подчиняются Сухопутным войскам и находятся в зоне непосредственной ответственности упомянутых командований.

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"Центры не просто предлагают вакансии в подразделениях, а обеспечивают максимальное информационное сопровождение на протяжении всего процесса призыва в армию. От выбора должности, сбора документов, прохождения ВЛК и прибытия на место службы. Так, чтобы каждый шаг военнообязанного на пути к службе был абсолютно понятным и предсказуемым", — пояснил Молодий.

Также пресс-секретарь заявил, что в июне Минобороны во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ запустили новые мотивационные контракты с определенными сроками службы. От 6 до 14 месяцев — для пехотных должностей, 24 месяца — для небоевых.

"Новые контракты гарантируют право на увольнение по истечении срока контракта, без привязки к действию военного положения. Это важный шаг к модели, при которой человек еще до начала службы понимает ее основные условия и перспективы", — добавил он.

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