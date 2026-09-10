Протягом серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину, - Генштаб

У серпні 2026 року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), перевищила кількість тих, хто пішов у СЗЧ.

Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генерального штабу ЗСУ, лейтенант Володимир Молодій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Упродовж серпня 2026 року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину", - зазначив він.

За словами Молодія, ці цифри є свідченням нових підходів, які запровадив новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Речник також нагадав, що у серпні розпочали роботу чотири рекрутингові центри при оперативних командуваннях "Захід", "Схід", "Південь" та "Північ". Вони підпорядковуються Сухопутним військам і перебувають у зоні безпосередньої відповідальності згаданих командувань.

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"Центри не просто пропонують вакансії у підрозділах, а забезпечують максимальний інформаційний супровід впродовж усього процесу долучення до війська. Від вибору посади, збору документів, проходження ВЛК і прибуття на місце служби. Так, щоб кожен крок військовозобов’язаного на шляху до служби був абсолютно зрозумілим і прогнозованим", - пояснив Молодій.

Також речник заявив, що у червні Міноборони у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ запустили нові мотиваційні контракти з визначеними строками служби. Від 6 до 14 місяців – для піхотних посад, 24 місяці – для небойових.

"Нові контракти гарантують право на звільнення після завершеного строку контракту, без прив’язки до дії воєнного стану. Це важливий крок до моделі, в якій людина ще до початку служби розуміє її базові умови та перспективи", - додав він.

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