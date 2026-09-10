Протягом серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину, - Генштаб
У серпні 2026 року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), перевищила кількість тих, хто пішов у СЗЧ.
Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генерального штабу ЗСУ, лейтенант Володимир Молодій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Упродовж серпня 2026 року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину", - зазначив він.
За словами Молодія, ці цифри є свідченням нових підходів, які запровадив новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.
Речник також нагадав, що у серпні розпочали роботу чотири рекрутингові центри при оперативних командуваннях "Захід", "Схід", "Південь" та "Північ". Вони підпорядковуються Сухопутним військам і перебувають у зоні безпосередньої відповідальності згаданих командувань.
"Центри не просто пропонують вакансії у підрозділах, а забезпечують максимальний інформаційний супровід впродовж усього процесу долучення до війська. Від вибору посади, збору документів, проходження ВЛК і прибуття на місце служби. Так, щоб кожен крок військовозобов’язаного на шляху до служби був абсолютно зрозумілим і прогнозованим", - пояснив Молодій.
Також речник заявив, що у червні Міноборони у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ запустили нові мотиваційні контракти з визначеними строками служби. Від 6 до 14 місяців – для піхотних посад, 24 місяці – для небойових.
"Нові контракти гарантують право на звільнення після завершеного строку контракту, без прив’язки до дії воєнного стану. Це важливий крок до моделі, в якій людина ще до початку служби розуміє її базові умови та перспективи", - додав він.
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