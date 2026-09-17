Рада призвала мир не признавать так называемые выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи не признавать результаты так называемых выборов в Госдуму РФ, которые Москва планирует провести на временно оккупированных территориях Украины. За соответствующее постановление № 16077 проголосовали 264 народных депутата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Проект постановления был зарегистрирован в парламенте 15 сентября 2026 года.

Как отмечается в документе, речь идет о намерениях России организовать незаконное голосование на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Парламент выразил протест против проведения Россией избирательных процедур на украинских территориях и подчеркнул, что такие действия нарушают нормы международного права.

В обращении Верховная Рада подчеркивает, что результаты голосования, организованного оккупационными властями РФ, не будут иметь юридической силы и не могут быть признаны легитимными ни Украиной, ни международным сообществом.

Рада призвала иностранные государства, международные организации и парламентские ассамблеи осудить попытку Москвы распространить российские политические процессы на оккупированные территории Украины и не признавать их последствий.

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