Рада закликала світ не визнавати так звані вибори РФ до Держдуми на окупованих територіях України

Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації й парламентські асамблеї не визнавати результати так званих виборів до Держдуми РФ, які Москва планує провести на тимчасово окупованих територіях України. За відповідну постанову №16077 проголосували 264 народні депутати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Верховної Ради.

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Проєкт постанови був зареєстрований у парламенті 15 вересня 2026 року.

Як зазначається у документі, йдеться про наміри Росії організувати незаконне голосування на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Парламент висловив протест проти проведення Росією виборчих процедур на українських територіях та наголосив, що такі дії порушують норми міжнародного права.

У зверненні Верховна Рада наголошує, що результати організованого окупаційною владою РФ голосування не матимуть юридичної сили та не можуть бути визнані легітимними ані Україною, ані міжнародною спільнотою.

Рада закликала іноземні держави, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити спробу Москви поширити російські політичні процеси на окуповані території України та не визнавати їхніх наслідків.

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