Министерство по делам ветеранов планирует брать у государства как можно меньше денег. Вместо этого создается международный фонд, - Ким

На посту министра по делам ветеранов Виталий Ким будет продолжать политику, которую проводил в качестве главы Николаевской областной государственной администрации, - брать как можно меньше средств из государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ким заявил сегодня на брифинге.

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Создается мультидонорский фонд поддержки ветеранской политики. В настоящее время Украина ведет переговоры с пятью странами об их присоединении к этому фонду. Первым донором фонда стала Канада, которая выделит 40,1 миллиона канадских долларов.

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Также в ходе своей поездки в США и Канаду Виталий Ким проводил переговоры об обмене опытом в области ветеранской политики с этими странами. Однако он отметил, что эти страны не сталкиваются с проблемами, подобными украинским - боевые действия не велись на территории этих стран, и количество ветеранов не достигает такого уровня, как в Украине.

По его мнению, Украина должна более активно продвигать собственный опыт в сфере ветеранской политики на международном уровне.

"С точки зрения министерства, проводится недостаточно работы по коммуникации с международными партнерами. Я вижу, что они готовы помогать, хотят этого, нужно просто работать", - сказал министр.

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