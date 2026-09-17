Міністерство у справах ветеранів планує по мінімуму брати гроші у держави. Натомість створюється міжнародний фонд, - Кім

На посаді міністра у справах ветеранів Віталій Кім продовжуватиме політику, яку вів на посаді голови Миколаївської ОВА, - по мінімуму брати гроші з державного бюджету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кім сказав сьогодні на брифінгу.

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Створюється мультидонорський фонд підтримки ветеранської політики. Наразі Україна веде перемовини з п’ятьма країнами щодо їхнього долучення до цієї фундації. Першим донором фонду стала Канада, яка надасть 40,1 мільйона канадських доларів.

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Також протягом своєї поїздки до США і Канади Віталій Кім проводив переговори щодо обміну досвідом у ветеранській політиці з цими країнами. Однак він зазначив, що ці країни не мають викликів, подібних до українських – бойові дії не велися на території цих країн і кількість ветеранів не сягає такої кількості, як в Україні.

На його думку, Україна має більше адвокатувати власний досвід у сфері ветеранської політики на міжнародному рівні.

"Недостатньо ведеться роботи з точки зору міністерства по комунікаціях з міжнародними партнерами. Бачу, що готові допомагати, хочуть, треба просто працювати", - сказав міністр.

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