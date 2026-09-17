Ми спрощуємо бюрократичні шляхи і зменшуємо дотик ветерана до держави, - Кім

Міністерство у справах ветеранів проводить взаємодію з іншими міністерствами для вирішення питань покращення соцгарантій і життя ветеранів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім сказав сьогодні на брифінгу.

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Ми створили Координаційний штаб, є завдання від президента, прописані для Верховної Ради. Ми вже збиралися і проговорювали питання щодо кросміністерської взаємодії.

"Є взаємодія з Віктором Ляшком. Ми зараз пропрацьовуємо сімейну медицину і реабілітацію через стандарт. ми стандартизуємо всі послуги, всі реєстри. Проблема в тому, що Міністерство охорони здоров'я бачать всіх громадян України однаково - цивільними. Це питання, яке ми хочемо врегулювати для того, щоб була дифференціація і можна було уникнути такої проблеми.

Друге: ми працюємо з Міністерством оборони та Міністерством цифровізації. Вчора відбулася широка нарада щодо спрощення всіх бюрократичних шляхів і зменшення кількості дотику ветерана до держави. Якщо у держави вже є певний документ, то ми не маємо ще раз його отримувати", - зазначив він.

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Також Кім розповів про конструктивний діалог щодо створення особистого кабінету ветерана та подібні сервіси для адресної взаємодії.