Ми спрощуємо бюрократичні шляхи і зменшуємо дотик ветерана до держави, - Кім
Міністерство у справах ветеранів проводить взаємодію з іншими міністерствами для вирішення питань покращення соцгарантій і життя ветеранів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім сказав сьогодні на брифінгу.
Ми створили Координаційний штаб, є завдання від президента, прописані для Верховної Ради. Ми вже збиралися і проговорювали питання щодо кросміністерської взаємодії.
"Є взаємодія з Віктором Ляшком. Ми зараз пропрацьовуємо сімейну медицину і реабілітацію через стандарт. ми стандартизуємо всі послуги, всі реєстри. Проблема в тому, що Міністерство охорони здоров'я бачать всіх громадян України однаково - цивільними. Це питання, яке ми хочемо врегулювати для того, щоб була дифференціація і можна було уникнути такої проблеми.
Друге: ми працюємо з Міністерством оборони та Міністерством цифровізації. Вчора відбулася широка нарада щодо спрощення всіх бюрократичних шляхів і зменшення кількості дотику ветерана до держави. Якщо у держави вже є певний документ, то ми не маємо ще раз його отримувати", - зазначив він.
Також Кім розповів про конструктивний діалог щодо створення особистого кабінету ветерана та подібні сервіси для адресної взаємодії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль