Україна не копіюватиме модель США: у Вашингтоні обговорили нову систему ветеранської політики

Фото: Мінветеранів

Україна та США відновлюють діалог щодо ветеранської політики на найвищому рівні. Під час робочого візиту українська делегація у Вашингтоні вивчала американський досвід медичної допомоги, реабілітації, реінтеграції та стратегічного планування для ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства за результатами візиту міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма у Вашингтон (США).

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Система підтримки ветеранів у США

"США мають одну з найбільших і найстаріших систем підтримки ветеранів у світі, яка охоплює понад 18 мільйонів осіб. Для України, яка розбудовує власну ветеранську політику в умовах повномасштабної війни, цей досвід є надзвичайно цінним",- ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час робочого візиту українській делегації було важливо дослідити цю систему зсередини: що працює ефективно, а де за десятиліття накопичилися проблеми, яких варто уникнути.

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Під час зустрічі міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма з Міністром у справах ветеранів США Дагом Коллінзом йшлося про ветеранську медичну систему США, що об'єднує 170 центрів та понад тисячу амбулаторних закладів.

Досвід США у протезуванні, лікуванні політравм та психологічній реабілітації є важливим для українських фахівців. Сторони домовилися про подальший обмін досвідом на рівні команд і профільних спеціалістів.

Окрему увагу приділили аналітичному та стратегічному напрямам. Разом із провідними американськими дослідницькими центрами RAND Corporation та CSIS обговорили виклики та практичні аспекти функціонування ветеранської системи США.

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Зокрема, з експертами RAND обговорили створення економічної моделі реінтеграції ветеранів. Також йшлося про залучення українських аналітичних центрів до спільних дослідницьких проєктів.

З боку CSIS фахівці поділилися досвідом у сфері фінансового забезпечення ветеранської політики та окреслили питання, які Україна може врахувати під час формування власних інституційних рішень.

Україна не копіюватиме американську модель

Головний підсумок зустрічей: Україна не копіюватиме американську модель, а будуватиме власну систему під вимоги війни та українського суспільства. Водночас використання багаторічного міжнародного досвіду дозволить пройти цей шлях значно швидше.

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