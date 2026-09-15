Украина не будет копировать модель США: в Вашингтоне обсудили новую систему ветеранской политики
Украина и США возобновляют диалог по вопросам политики в отношении ветеранов на высшем уровне. В ходе рабочего визита украинская делегация в Вашингтоне изучала американский опыт оказания медицинской помощи, реабилитации, реинтеграции и стратегического планирования для ветеранов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомговорится в сообщении министерства по итогам визита министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима в Вашингтон (США).
Система поддержки ветеранов в США
"США обладают одной из крупнейших и старейших систем поддержки ветеранов в мире, которая охватывает более 18 миллионов человек. Для Украины, которая развивает собственную ветеранскую политику в условиях полномасштабной войны, этот опыт является чрезвычайно ценным", — говорится в сообщении.
Как отмечается, во время рабочего визита украинской делегации было важно изучить эту систему изнутри: что работает эффективно, а где за десятилетия накопились проблемы, которых следует избежать.
Во время встречи министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима с министром по делам ветеранов США Дагом Коллинзом речь шла о ветеранской медицинской системе США, объединяющей 170 центров и более тысячи амбулаторных учреждений.
- Опыт США в области протезирования, лечения политравм и психологической реабилитации важен для украинских специалистов. Стороны договорились о дальнейшем обмене опытом на уровне команд и профильных специалистов.
Особое внимание уделили аналитическому и стратегическому направлениям. Совместно с ведущими американскими исследовательскими центрами RAND Corporation и CSIS обсудили вызовы и практические аспекты функционирования системы поддержки ветеранов США.
- В частности, с экспертами RAND обсудили создание экономической модели реинтеграции ветеранов. Также речь шла о привлечении украинских аналитических центров к совместным исследовательским проектам.
- Со стороны CSIS специалисты поделились опытом в сфере финансового обеспечения ветеранской политики и обозначили вопросы, которые Украина может учесть при формировании собственных институциональных решений.
Украина не будет копировать американскую модель
Главный итог встреч: Украина не будет копировать американскую модель, а будет строить собственную систему с учетом требований войны и украинского общества. В то же время использование многолетнего международного опыта позволит пройти этот путь значительно быстрее.
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