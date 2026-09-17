Мы упрощаем бюрократические процедуры и сокращаем количество контактов ветерана с государством, - Ким
Министерство по делам ветеранов взаимодействует с другими министерствами в целях решения вопросов, связанных с улучшением социальных гарантий и условий жизни ветеранов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил сегодня на брифинге.
Мы создали Координационный штаб, есть задачи от президента, прописанные для Верховной Рады. Мы уже собирались и обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия.
"Ведем взаимодействие с Виктором Ляшко. Сейчас мы прорабатываем вопросы семейной медицины и реабилитации на основе стандартов. Мы стандартизируем все услуги, все реестры. Проблема в том, что Министерство здравоохранения рассматривает всех граждан Украины одинаково - как гражданских лиц. Это вопрос, который мы хотим урегулировать, чтобы была дифференциация и можно было избежать подобной проблемы.
Во-вторых: мы работаем с Министерством обороны и Министерством цифровизации. Вчера состоялось широкое совещание по упрощению всех бюрократических процедур и сокращению количества контактов ветерана с государством. Если у государства уже есть определенный документ, то мы не должны запрашивать его еще раз", - отметил он.
Также Ким рассказал о конструктивном диалоге по вопросу создания личного кабинета ветерана и аналогичных сервисов для адресного взаимодействия.
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