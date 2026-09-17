Мы упрощаем бюрократические процедуры и сокращаем количество контактов ветерана с государством, - Ким

Министерство по делам ветеранов взаимодействует с другими министерствами в целях решения вопросов, связанных с улучшением социальных гарантий и условий жизни ветеранов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил сегодня на брифинге.

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Мы создали Координационный штаб, есть задачи от президента, прописанные для Верховной Рады. Мы уже собирались и обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия.

"Ведем взаимодействие с Виктором Ляшко. Сейчас мы прорабатываем вопросы семейной медицины и реабилитации на основе стандартов. Мы стандартизируем все услуги, все реестры. Проблема в том, что Министерство здравоохранения рассматривает всех граждан Украины одинаково - как гражданских лиц. Это вопрос, который мы хотим урегулировать, чтобы была дифференциация и можно было избежать подобной проблемы.

Во-вторых: мы работаем с Министерством обороны и Министерством цифровизации. Вчера состоялось широкое совещание по упрощению всех бюрократических процедур и сокращению количества контактов ветерана с государством. Если у государства уже есть определенный документ, то мы не должны запрашивать его еще раз", - отметил он.

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Также Ким рассказал о конструктивном диалоге по вопросу создания личного кабинета ветерана и аналогичных сервисов для адресного взаимодействия.