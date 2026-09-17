Финляндия подготовила очень мощный пакет поддержки Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что обсудили пакет мер поддержки, подготовленный Финляндией. Это очень мощный пакет.



Обменялись мнениями о главных вопросах, которые сейчас стоят на повестке дня в Европе", - отметил он.

По словам президента, очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы - с американской командой, с европейскими партнерами и в двустороннем плане.

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