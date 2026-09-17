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Новини Допомога Україні від Фінляндії
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Фінляндія підготувала дуже сильний пакет підтримки України, - Зеленський

Фінляндія надасть пакет підтримки Україні

Президент Володимир Зеленський провів розмові із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет.

Обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі", - зазначив він.

За словами призеднта, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та двосторонні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27011) Фінляндія (1208) Стубб Александр (240)
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