Фінляндія підготувала дуже сильний пакет підтримки України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмові із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет.



Обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі", - зазначив він.

За словами призеднта, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та двосторонні.

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