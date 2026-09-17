Фінляндія підготувала дуже сильний пакет підтримки України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмові із лідером Фінляндії Александром Стуббом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет.
Обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі", - зазначив він.
За словами призеднта, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та двосторонні.
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