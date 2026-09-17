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Новости Налоговая
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Карнаух подала в отставку с должности первого заместителя председателя Госналоговой службы

Карнаух подала заявление об увольнении: что известно?

И.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух подала заявление об увольнении с должности первого заместителя главы Налоговой службы.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В условиях войны стабильность и непрерывность работы всех государственных институтов — залог существования Украины. Это касается и Государственной налоговой службы, которая отвечает за наполнение государственного бюджета и финансовую стабильность страны. И никакие обстоятельства не должны на это влиять. Поэтому приняла решение – написала заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой службы", – отметила она.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.

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Топ комментарии
+4
Паріж зовьйот?))
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17.09.2026 15:49 Ответить
+2
Пора в США. А то посядют.
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17.09.2026 15:50 Ответить
+2
Черговий інвалід-пенсіонер, родичі її, уже у міграційній службі ЄС, як біженці оформлені…. Тому і патіхаму у лєс??? Там і на онуків вистачає уже, як і у рябченка з ФДМУ!!?? Усьо ж па дамашнєму! …
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17.09.2026 15:57 Ответить

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