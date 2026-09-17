Карнаух подала в отставку с должности первого заместителя председателя Госналоговой службы
И.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух подала заявление об увольнении с должности первого заместителя главы Налоговой службы.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В условиях войны стабильность и непрерывность работы всех государственных институтов — залог существования Украины. Это касается и Государственной налоговой службы, которая отвечает за наполнение государственного бюджета и финансовую стабильность страны. И никакие обстоятельства не должны на это влиять. Поэтому приняла решение – написала заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой службы", – отметила она.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.
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+2 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.09.2026 15:57 Ответить Ссылка
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