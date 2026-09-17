Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови Держподаткової
Т.в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух подала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови Податкової.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби", - зазначила вона.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.
Топ коментарі
+5 Виталий Базик
показати весь коментар17.09.2026 15:49 Відповісти Посилання
+3 Tarome
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+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар17.09.2026 15:57 Відповісти Посилання
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