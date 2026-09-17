Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови Держподаткової

Т.в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух подала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови Податкової.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби", - зазначила вона.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

Також читайте: Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора