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Новини Податкова
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Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови Держподаткової

Карнаух подала заяву про звільнення: що відомо?

Т.в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух подала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови Податкової.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби", - зазначила вона.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

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Автор: 

відставка (1362) Державна податкова служба (360)
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Топ коментарі
+5
Паріж зовьйот?))
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17.09.2026 15:49 Відповісти
+3
Пора в США. А то посядют.
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17.09.2026 15:50 Відповісти
+3
Черговий інвалід-пенсіонер, родичі її, уже у міграційній службі ЄС, як біженці оформлені…. Тому і патіхаму у лєс??? Там і на онуків вистачає уже, як і у рябченка з ФДМУ!!?? Усьо ж па дамашнєму! …
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17.09.2026 15:57 Відповісти

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