Кому принадлежат ВСУ: кто и за что отвечает в войне? / Без цензуры. ВИДЕО
Богдан Буткевич разбирает дискуссию вокруг принципов, сформулированных Михаилом Драпатым, а также анализ Глена Гранта, касающийся системных проблем украинской армии.
Кто в системе обороны должен формировать стратегию, кто - руководить боевыми действиями, где заканчиваются полномочия политического руководства и начинается ответственность военных?
Отдельно - об одной из ключевых проблем: решения, ошибки и потери должны анализироваться, а ответственность за них не может распыляться между институтами и должностными лицами.
Почему реформировать ВСУ нужно не "после войны", а уже сейчас? И почему способность быстрее учиться и меняться напрямую влияет на способность Украины побеждать?
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Актуальный сбор
Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!
Цель: 440 000,00 ₴
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