Кому принадлежат ВСУ: кто и за что отвечает в войне? / Без цензуры. ВИДЕО

Богдан Буткевич разбирает дискуссию вокруг принципов, сформулированных Михаилом Драпатым, а также анализ Глена Гранта, касающийся системных проблем украинской армии.

Кто в системе обороны должен формировать стратегию, кто - руководить боевыми действиями, где заканчиваются полномочия политического руководства и начинается ответственность военных?

Отдельно - об одной из ключевых проблем: решения, ошибки и потери должны анализироваться, а ответственность за них не может распыляться между институтами и должностными лицами.

Почему реформировать ВСУ нужно не "после войны", а уже сейчас? И почему способность быстрее учиться и меняться напрямую влияет на способность Украины побеждать?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Актуальный сбор

Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!

Цель: 440 000,00 ₴

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk

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