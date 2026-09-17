Кому належать ЗСУ: Хто і за що відповідає у війні? / Без цензури. ВIДЕО

Богдан Буткевич розбирає дискусію навколо принципів, сформульованих Михайлом Драпатим, а також аналіз Глена Гранта щодо системних проблем українського війська.

Хто в системі оборони має формувати стратегію, хто — керувати бойовими діями, де закінчуються повноваження політичного керівництва і починається відповідальність військового?

Окремо — про одну з ключових проблем: рішення, помилки та втрати мають аналізуватися, а відповідальність за них не може розчинятися між інституціями та посадовцями.

Чому реформувати ЗСУ потрібно не "після війни", а вже зараз? І чому здатність швидше вчитися та змінюватися безпосередньо впливає на здатність України перемагати?

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