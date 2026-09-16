Зимова м’ясорубка Путіна: все пропало чи ні? / Чи буде енергетичне перемир’я? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Журналіст та військовий Богдан Буткевич розбирає головні події останніх днів.
У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:
- Чи чекати енергетичного перемир'я і на яких умовах Україна готова до припинення ударів по інфраструктурі?
- Наскільки реальною є загроза жахливої зими, про яку все частіше говорять, чи це черговий сплеск паніки?
- Також у випуску — аналіз дій нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Чи є в України шанс нарешті провести глибинні реформи в армії під час активних бойових дій.
Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.
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