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Новини Опалювальний сезон Реформи в армії Встановлення енергетичного перемир’я
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Зимова м’ясорубка Путіна: все пропало чи ні? / Чи буде енергетичне перемир’я? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовий Богдан Буткевич розбирає головні події останніх днів.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

  • Чи чекати енергетичного перемир'я і на яких умовах Україна готова до припинення ударів по інфраструктурі?
  • Наскільки реальною є загроза жахливої зими, про яку все частіше говорять, чи це черговий сплеск паніки?
  • Також у випуску — аналіз дій нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Чи є в України шанс нарешті провести глибинні реформи в армії під час активних бойових дій.

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Що відбувається під Лиманом: ЗСУ пішли в контрнаступ? / Справа Ширшина - все? / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

перемир’я (1112) Буткевич Богдан (479) Драпатий Михайло (104) війна в Україні (9223)
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