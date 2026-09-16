Зимова м’ясорубка Путіна: все пропало чи ні? / Чи буде енергетичне перемир’я? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовий Богдан Буткевич розбирає головні події останніх днів.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

Чи чекати енергетичного перемир'я і на яких умовах Україна готова до припинення ударів по інфраструктурі?

Наскільки реальною є загроза жахливої зими, про яку все частіше говорять, чи це черговий сплеск паніки?

Також у випуску — аналіз дій нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Чи є в України шанс нарешті провести глибинні реформи в армії під час активних бойових дій.

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Триває збір на пікап для підрозділу забезпечення польотів авіації аеродрому "Канатове"!

Ціль: 440 000.00 ₴

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk

Номер картки Банки: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

Дивіться також: Що відбувається під Лиманом: ЗСУ пішли в контрнаступ? / Справа Ширшина - все? / Без цензури. ВIДЕО