Зимняя мясорубка Путина: всё потеряно или нет? / Будет ли энергетическое перемирие? / Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует главные события последних дней.
В сегодняшнем стриме вас ждут следующие темы:
- Стоит ли ждать энергетического перемирия и на каких условиях Украина готова к прекращению ударов по инфраструктуре?
- Насколько реальна угроза ужасной зимы, о которой все чаще говорят, или это очередной всплеск паники?
- Также в выпуске — анализ действий нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Есть ли у Украины шанс наконец провести глубинные реформы в армии во время активных боевых действий.
Обо всём этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!
Цель: 440 000,00 ₴
Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk
Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837
Карта Приват: 4731219653847933
PayPal: [email protected]
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