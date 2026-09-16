РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9301 посетитель онлайн
Новости Отопительный сезон Реформы в армии Установление энергетического перемирия
617 1

Зимняя мясорубка Путина: всё потеряно или нет? / Будет ли энергетическое перемирие? / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует главные события последних дней.

В сегодняшнем стриме вас ждут следующие темы:

  • Стоит ли ждать энергетического перемирия и на каких условиях Украина готова к прекращению ударов по инфраструктуре?
  • Насколько реальна угроза ужасной зимы, о которой все чаще говорят, или это очередной всплеск паники?
  • Также в выпуске — анализ действий нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Есть ли у Украины шанс наконец провести глубинные реформы в армии во время активных боевых действий.

Обо всём этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Актуальный сбор

Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!

Цель: 440 000,00 ₴

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk 

Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Что происходит под Лиманом: ВСУ перешли в контрнаступление? / Дело Ширшина - все? / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

перемирие (1790) Буткевич Богдан (481) Драпатый Михаил (103) война в Украине (9173)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 