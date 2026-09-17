Украина закупает топливо на мировом рынке, где цены достигли исторического максимума с 1970-х годов, - эксперт о стоимости дизельного топлива и бензина

Оптовые цены на топливо в Европе выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов. Украина импортирует 95% нефтепродуктов по мировым ценам, поэтому "топливный" кризис, охвативший Европу и США, коснулся и нас.

Об этом заявил эксперт по рынку нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет Цензор.НЕТ.

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Мировой рынок топлива переживает ценовой шок

"95% "светлых" нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - мы импортируем, то есть покупаем на мировом рынке. И, соответственно, по мировым ценам. К ним еще добавляется надбавка зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует топливо вместе с ценой. По такой же цене покупают топливо и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас немного разные. В целом "топливный" кризис охватил весь мир, в том числе Европу и США. Во Франции нехватка топлива на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, в США дизель местами перевалил за $8 за галлон", - написал Сергей Куюн.

Вместе с тем он отметил, что наблюдается тенденция к стабилизации рынка нефтепродуктов, мировая экономика запустит механизмы, которые остановят стремительный рост цен.

"Перспектива такая же туманная, как и будущее развитие событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного снизились, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется. Потому что мировая экономика таких цен не выдержит, и это должно запустить механизмы, которые остановят этот взлет", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что ключевой причиной роста стоимости топлива в мире стала военная кампания США против Ирана.

"Обратите внимание на разницу в ценах на дизельное топливо - почти 300 долларов за тонну, тогда как до войны в Иране она не превышала 50 долларов, а в основном составляла 10–20 долларов за тонну. Да и на наших заправках она была почти одинаковой. Это иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт, и именно его много поступало из Персидского залива и России. В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизельного топлива, сделав ставку, в частности, на Ближний Восток, но это работало до "гениального" плана Трампа под названием "Эпическая ярость" - военной кампании США против Ирана. После этого мир пережил ценовой шок, от которого еще предстоит оправиться", - подчеркнул Куюн.

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Именно поэтому, по его словам, цены на дизельное топливо и бензин достигли рекордных значений.

"Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизельное топливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн./л. На этой неделе, а именно позавчера, бензин также установил исторический ценовой рекорд - $1377 за тонну", - написал эксперт.

Как сообщалось ранее, оптовые цены на дизельное топливо в Европе, по которым Украина осуществляет импорт, выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов.

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