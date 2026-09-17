Україна купує пальне на світовому ринку, де ціни досягли історичного максимуму з 1970-х років, - експерт про вартість дизелю та бензину

Оптові ціни на пальне в Європі зросли до рекордних рівнів як мінімум з початку 1970-х років. Україна імпортує 95% нафтопродуктів за світовими цінами, тому "паливна" криза, яка накрила Європу та США, торкнулася й нас.

Про це заявив експерт ринку нафтопродуктів, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пише Цензор.НЕТ.

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Світовий ринок пального переживає ціновий шок

"95% "світлих" нафтопродуктів – бензину і дизпального – ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно за світовими цінами. До них ще додається премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом з ціною. За такою ж ціною купують пальне і європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас трохи різні. Загалом "паливна" криза накрила весь світ і Європу зі Штатами зокрема. У Франції нестача пального на АЗС, в Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, в Штатах дизель деінде завалився за $8 за галон", - написав Сергій Куюн.

Разом із тим він зазначив, що є тенденція до стабілізації ринку нафтопродуктів, світова економіка запустить механізми, які зупинять стрімке зростання цін.

"Перспектива така ж туманна, як і майбутній перебіг подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація застабілізується. Бо світова економіка таких цін не вивезе, і це має включити механізми, які зупинять цей зліт", - зазначив експерт.

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Він наголосив, що ключовою причиною підвищення вартості пального в світі стала військова кампанія США проти Ірану.

"Зверніть увагу на різницю цін з дизпальним – майже $300/т, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала $50, а переважно складала $10-20/т. Та й на наших колонках вона була майже однакова. Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найбільш затребуваний продукт і саме його багато йшло з Перської затоки і раші. У 2023 році Європа відмовилась від імпорту російського дизелю, зробивши ставку зокрема й на Близький Схід, але це працювало до "геніального" плану від Трампа під назвою "Епічна лють" – військової кампанії США проти Ірану. Після цього світ отримав ціновий шок, від якого ще має оговтатись", - наголосив Куюн.

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Саме тому, за його словами, ціни на дизельне паливо та бензин досягли рекордних значень.

"Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн./л. Цього тижня, а саме позавчора бензин також встановив історичний ціновий рекорд – $1377 за тонну", - написав експерт.

Як повідомлялося раніше, оптові ціни на дизельне пальне в Європі, за якими Україна здійснює імпорт, зросли до рекордних рівнів як мінімум з початку 1970-х років.

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