Заседание ВР отменили без предупреждения, поскольку часть правительства уехала на саммит в Буковель, - Сюмар

Заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть членов правительства отправилась в Буковель на Карпатский саммит.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Заседание Верховной Рады отменили без какого-либо уведомления, потому что… часть правительства уехала в Буковель. На Карпатский саммит. И депутаты об этом узнали… из Telegram.

Это должен был быть день правительства, календарное пленарное заседание парламента, на котором очень хотелось спросить у правительства о приостановке всех капитальных расходов, в том числе и строительства защитных сооружений и укрытий перед сверхсложной зимой. Что особенно интересно после лета раздачи всех этих "тысяч", "кэшбэков" и "чекапов", — говорится в сообщении.

По словам Сюмар, система распада государственных институтов и государственного управления вышла на критический этап.

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