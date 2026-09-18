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Новости Заседание Верховной Рады
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Заседание ВР отменили без предупреждения, поскольку часть правительства уехала на саммит в Буковель, - Сюмар

Заседание ВР отменили без предупреждения: подробности

Заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть членов правительства отправилась в Буковель на Карпатский саммит.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Заседание Верховной Рады отменили без какого-либо уведомления, потому что… часть правительства уехала в Буковель. На Карпатский саммит. И депутаты об этом узнали… из Telegram.

Это должен был быть день правительства, календарное пленарное заседание парламента, на котором очень хотелось спросить у правительства о приостановке всех капитальных расходов, в том числе и строительства защитных сооружений и укрытий перед сверхсложной зимой. Что особенно интересно после лета раздачи всех этих "тысяч", "кэшбэков" и "чекапов", — говорится в сообщении.

По словам Сюмар, система распада государственных институтов и государственного управления вышла на критический этап.

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Автор: 

ВР (28416) Кабмин (13936) Сюмар Виктория (459)
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Топ комментарии
+24
А чого саміт не проводять в Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, а саме в Буковелі?
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18.09.2026 10:31 Ответить
+14
Відпочивати вони поїхали після канікул в Буковель.
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18.09.2026 10:32 Ответить
+7
Зелені вирішили зробити Буковель столицею України.
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18.09.2026 10:33 Ответить

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