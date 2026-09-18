Засідання Ради скасували без попереджень, бо частина уряду поїхала на саміт в Буковель, - Сюмар

Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт

Про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікорія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Засідання Верховної Ради скасували без жодного повідомлення, бо … частина уряду поїхала в Буковель. На Карпатський самміт. І депутати про це дізнались … з телеграму.

Це мав бути день уряду, календарне пленарне засідання парламенту, на якому дуже хотілося спитати в уряду про зупинку всіх капітальних видатків, в тому числі і будівництва захисних споруд і укриттів перед надскладною зимою. Що особливо цікаво після літа роздачі всіх цих "тисяч", кешбеків і чекапів", - йдеться в повідомленні.

За словами Сюмар, система розпаду державних інститутів та держуправління вийшла на критичний етап.

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