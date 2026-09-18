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Новини Засідання Верховної Ради
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Засідання Ради скасували без попереджень, бо частина уряду поїхала на саміт в Буковель, - Сюмар

Засідання ВР скасували без попередження: подробиці

Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт

Про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікорія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Засідання Верховної Ради скасували без жодного повідомлення, бо … частина уряду поїхала в Буковель. На Карпатський самміт. І депутати про це дізнались … з телеграму.

Це мав бути день уряду, календарне пленарне засідання парламенту, на якому дуже хотілося спитати в уряду про зупинку всіх капітальних видатків, в тому числі і будівництва захисних споруд і укриттів перед надскладною зимою. Що особливо цікаво після літа роздачі всіх цих "тисяч", кешбеків і чекапів", - йдеться в повідомленні.

За словами Сюмар, система розпаду державних інститутів та держуправління вийшла на критичний етап.

Читайте: "Автострада" зупиняє роботи, – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

Автор: 

ВР (11650) Кабмін (6947) Сюмар Вікторія (306)
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Топ коментарі
+42
А чого саміт не проводять в Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, а саме в Буковелі?
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18.09.2026 10:31 Відповісти
+18
Відпочивати вони поїхали після канікул в Буковель.
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18.09.2026 10:32 Відповісти
+9
Вигул зажраної влади в дорогих спа-готелях тепер називається саміт)
Ну і за бюджетні кошти ж все це, вірно?🫣
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18.09.2026 10:39 Відповісти

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