Засідання Ради скасували без попереджень, бо частина уряду поїхала на саміт в Буковель, - Сюмар
Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт
Про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікорія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Засідання Верховної Ради скасували без жодного повідомлення, бо … частина уряду поїхала в Буковель. На Карпатський самміт. І депутати про це дізнались … з телеграму.
Це мав бути день уряду, календарне пленарне засідання парламенту, на якому дуже хотілося спитати в уряду про зупинку всіх капітальних видатків, в тому числі і будівництва захисних споруд і укриттів перед надскладною зимою. Що особливо цікаво після літа роздачі всіх цих "тисяч", кешбеків і чекапів", - йдеться в повідомленні.
За словами Сюмар, система розпаду державних інститутів та держуправління вийшла на критичний етап.
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Ну і за бюджетні кошти ж все це, вірно?🫣