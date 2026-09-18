Оккупанты в Геническе учат школьников видеть "терроризм" в поддержке Украины

На временно оккупированной территории Херсонской области российские силовики проводят для школьников занятия, в ходе которых поддержку Украины связывают с так называемыми "терроризмом" и "экстремизмом".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, тематические занятия организовали в оккупированном Геническе. По данным ЦНС, детям навязывают мысль, что проявления проукраинской позиции могут трактоваться оккупационными властями как "террористическая деятельность".

В частности, речь идет даже о поведении школьников в социальных сетях - о реакциях и лайках под публикациями с проукраинским содержанием.

В Центре национального сопротивления заявляют, что таким образом оккупационные власти пытаются заставить детей скрывать проукраинские взгляды и одновременно контролируют их активность в соцсетях.

Параллельно школьников ориентируют на российское информационное пространство, в котором украинцев и людей, поддерживающих Украину, представляют как "экстремистов" и "террористов".

В ЦНС расценивают такие занятия как составную часть системной политики РФ на оккупированных территориях, направленной на вытеснение украинской идентичности детей и их интеграцию в российское информационное и общественное пространство.

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