Оккупанты приговорили 69-летнюю жительницу Токмака к 12 годам колонии за пожертвования ВСУ

На временно оккупированной территории Запорожской области российский "суд" приговорил 69-летнюю жительницу Токмака Наталью Надеину к 12 годам колонии за перечисление средств на нужды Вооруженных сил Украины. Оккупанты обвинили женщину в "государственной измене".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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По версии российской стороны, с августа 2023 года по май 2025 года женщина осуществила 39 денежных переводов на банковскую карту, которую использовали для сбора помощи украинским военным.

Всего Надеина перечислила на нужды ВСУ 60 454 рубля. Утверждается, что реквизиты для пожертвований она нашла в одном из проукраинских Telegram-каналов.

Оккупационный "Запорожский областной суд" признал женщину виновной по статье о "государственной измене" российского Уголовного кодекса и приговорил её к 12 годам колонии общего режима. После отбытия этого срока ей также назначили год ограничения свободы.

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Как утверждает российская сторона, в августе 2023 года женщина получила российское гражданство.

Когда именно Надеину задержали, неизвестно. Во время расследования она находилась под домашним арестом, однако после вынесения приговора ее взяли под стражу. На обнародованном российской стороной видео с заседания женщина передвигается на костылях.

Российские оккупационные органы и созданные ими "суды" на временно оккупированных территориях являются незаконными, а принудительное распространение законодательства РФ на граждан Украины на оккупированных территориях не создает законных правовых последствий.

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