Окупанти засудили 69-річну жительку Токмака до 12 років колонії за донати ЗСУ. ВIДЕО

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російський "суд" засудив 69-річну жительку Токмака Наталію Надеїну до 12 років колонії за перекази коштів на потреби Збройних сил України. Окупанти звинуватили жінку у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

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За версією російської сторони, з серпня 2023 року до травня 2025 року жінка здійснила 39 грошових переказів на банківську картку, яку використовували для збору допомоги українським військовим.

Загалом Надеїна переказала на потреби ЗСУ 60 454 рублі. Стверджується, що реквізити для донатів вона знайшла в одному з проукраїнських Telegram-каналів.

Окупаційний "Запорізький обласний суд" визнав жінку винною за статтею про "державну зраду" російського Кримінального кодексу та призначив їй 12 років колонії загального режиму. Після відбування цього терміну їй також призначили рік обмеження свободи.

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Як стверджує російська сторона, у серпні 2023 року жінка отримала російське громадянство.

Коли саме Надеїну затримали, невідомо. Під час розслідування вона перебувала під домашнім арештом, однак після оголошення вироку її взяли під варту. На оприлюдненому російською стороною відео із засідання жінка пересувається на милицях.

Російські окупаційні органи та створені ними "суди" на тимчасово окупованих територіях є незаконними, а примусове поширення законодавства РФ на громадян України на окупованих територіях не створює законних правових наслідків.

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