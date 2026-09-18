Окупанти в Генічеську вчать школярів бачити "тероризм" у підтримці України

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські силовики проводять для школярів заняття, під час яких підтримку України пов’язують із так званими "тероризмом" та "екстремізмом".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, тематичні заняття організували в окупованому Генічеську. За даними ЦНС, дітям нав’язують думку, що прояви проукраїнської позиції можуть трактуватися окупаційною владою як "терористична діяльність".

Зокрема, йдеться навіть про поведінку школярів у соціальних мережах – реакції та вподобайки під публікаціями з проукраїнським змістом.

У Центрі національного спротиву заявляють, що таким чином окупаційна влада намагається змусити дітей приховувати проукраїнські погляди та водночас контролює їхню активність у соцмережах.

Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, у якому українців та людей, які підтримують Україну, представляють як "екстремістів" і "терористів".

У ЦНС розцінюють такі заняття як складову системної політики РФ на окупованих територіях, спрямованої на витіснення української ідентичності дітей та їхню інтеграцію в російський інформаційний і суспільний простір.

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