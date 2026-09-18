В Запорожье мать пыталась продать двух малолетних дочерей за $2 тысячи и вывезти их за границу

В Запорожье в суд передали дело 22-летней матери и ее сообщницы, которых обвиняют в попытке продать двух малолетних девочек за 2 тысячи долларов. Детей планировали вывезти за пределы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По данным следствия, речь идет о новорожденной девочке и ее старшей сестре 2023 года рождения. На момент заключения сделки новорожденная находилась в больнице, куда ее оставила мать, а старшая девочка воспитывалась в патронатной семье. При этом мать не была лишена родительских прав.

О ситуации в семье узнала соучредительница общественной организации из Закарпатской области, деятельность которой связана с сопровождением детей, лишенных родительской опеки. По версии следствия, она договорилась с матерью о передаче ей обеих девочек с последующим вывозом за границу.

Чтобы вернуть старшую дочь из патронатной семьи, сообщница привлекла адвокатов для обжалования решений органов опеки и местного самоуправления.

Мать также оформила на эту женщину доверенность на представление интересов новорождённой дочери и подписала заявления о согласии на усыновление обоих детей.

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По данным правоохранителей, за передачу дочерей женщине пообещали 2 тысячи долларов. Она успела получить часть оговоренной суммы, кроме того, ей оплатили аренду квартиры и нотариальные услуги.

Новорожденную девочку после этого перевезли в Ужгород, где проживала соучредительница общественной организации. Завершить передачу обоих детей не удалось. Сейчас девочки находятся в безопасности в патронатных семьях.

Обеим женщинам инкриминируется завершенное покушение на торговлю людьми в отношении двух малолетних, совершенное по предварительному сговору группой лиц – ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 УК Украины.

Мать детей также обвиняют в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта по ч. 1 ст. 309 УК Украины.

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