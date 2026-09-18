У Запоріжжі мати намагалася продати двох малолітніх доньок за $2 тисячі та вивезти їх за кордон

У Запоріжжі до суду передали справу 22-річної матері та її спільниці, яких обвинувачують у спробі продати двох малолітніх дівчаток за $2 тисячі. Дітей планували вивезти за межі України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За даними слідства, йдеться про новонароджену дівчинку та її старшу сестру 2023 року народження. На момент домовленості новонароджена перебувала в лікарні, де її залишила мати, а старша дитина виховувалася у патронатній родині. Водночас матір не було позбавлено батьківських прав.

Про ситуацію в родині дізналася співзасновниця громадської організації із Закарпаття, діяльність якої пов’язана із супроводом дітей, позбавлених батьківського піклування. За версією слідства, вона домовилася з матір’ю про передачу їй обох дівчаток із подальшим вивезенням за кордон.

Щоб повернути старшу доньку з патронатної родини, спільниця залучила адвокатів для оскарження рішень органів опіки та місцевого самоврядування.

Мати також оформила на жінку довіреність на представлення інтересів новонародженої доньки та підписала заяви про згоду на усиновлення обох дітей.

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За даними правоохоронців, за передачу доньок жінці пообіцяли $2 тисячі. Вона встигла отримати частину обумовленої суми, крім того, їй оплатили оренду квартири та нотаріальні послуги.

Новонароджену дівчинку після цього перевезли до Ужгорода, де проживала співзасновниця громадської організації. Завершити передачу обох дітей не вдалося. Наразі дівчатка перебувають у безпеці в патронатних родинах.

Обом жінкам інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми щодо двох малолітніх, вчинений за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 КК України.

Матір дітей також обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту за ч. 1 ст. 309 КК України.

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