Киберполиция раскрыла масштабную сеть мошенников в 19 областях и Киеве: подозрения выдвинуты в отношении 23 участников. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили участников мошеннических сообществ, которые с помощью поддельных сайтов пытались получить платежные данные граждан Украины и стран ЕС. По итогам масштабной операции "WallHack" 23 лицам было предъявлено подозрение, восемь фигурантов задержаны.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, операция длилась в течение июля – августа 2026 года и охватила Киев и 19 областей Украины. Фигуранты координировали свою деятельность через мессенджеры и распространяли ссылки на фишинговые ресурсы.

Поддельные сайты имитировали торговые платформы, банковские и государственные сервисы, а также ресурсы международных организаций. По данным правоохранителей, таким образом злоумышленники получали платежные данные людей и доступ к их счетам в системах дистанционного банковского обслуживания.

В рамках операции полицейские провели 239 обысков и изъяли почти 600 единиц компьютерной техники. Кроме того, заблокировали тысячи фишинговых ссылок и прекратили деятельность 300 Telegram-каналов с общим охватом более 5 тыс. участников.

Читайте также: Мошеннический колл-центр из Черновцов подозревается в организации поджогов предприятий в Берлине. ФОТО

По результатам следственных действий подозрения были предъявлены 23 лицам, восемь фигурантов задержаны. Четверо из них были помещены судом под стражу.

Пять уголовных дел уже переданы в суд с обвинительными актами. Одно из них касается деятельности организованной преступной группы.

Правоохранители продолжают анализировать изъятую информацию и выявлять всех причастных к мошенническим схемам. Точное количество потерпевших и окончательная сумма нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

Разоблачению мошеннических сообществ также способствовали сотрудники Национального банка Украины и "Универсал Банка" (monobank).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме с промокодами на топливо