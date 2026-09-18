УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15294 відвідувача онлайн
Новини Викриття шахрайської кіберкампанії
1 471 7

Кіберполіція викрила масштабну мережу шахраїв у 19 областях і Києві: припинили діяльність 300 Telegram-каналів, підозри отримали 23 учасники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили учасників скам-спільнот, які через підроблені сайти намагалися отримувати платіжні дані громадян України та країн ЄС. За результатами масштабної операції "WallHack" 23 особам повідомили про підозру, вісьмох фігурантів затримали.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, операція тривала протягом липня – серпня 2026 року та охопила Київ і 19 областей України. Фігуранти координували свою діяльність через месенджери та поширювали посилання на фішингові ресурси.

Підроблені сайти імітували торговельні платформи, банківські та державні сервіси, а також ресурси міжнародних організацій. За даними правоохоронців, таким чином зловмисники отримували платіжні дані людей та доступ до їхніх рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування.

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

У межах операції поліцейські провели 239 обшуків та вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки. Крім того, заблокували тисячі фішингових посилань та припинили діяльність 300 Telegram-каналів із загальним охопленням понад 5 тис. учасників.

Також читайте: Шахрайський call-центр із Чернівців підозрюють в організації підпалів бізнесу в Берліні. ФОТО

За результатами слідчих дій підозри отримали 23 особи, вісьмох фігурантів затримали. Чотирьох із них суд відправив під варту.

П’ять кримінальних проваджень уже передали до суду з обвинувальними актами. Одне з них стосується діяльності організованої злочинної групи.

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

Правоохоронці продовжують аналізувати вилучену інформацію та встановлювати всіх причетних до шахрайських схем. Повна кількість потерпілих та остаточна сума завданих збитків наразі встановлюються.

Викриттю скам-спільнот також сприяли працівники Національного банку України та Універсал Банку (monobank).

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне

Автор: 

шахрайство (1089) кіберполіція (317) підозра (954)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 