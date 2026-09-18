Кіберполіція викрила масштабну мережу шахраїв у 19 областях і Києві: припинили діяльність 300 Telegram-каналів, підозри отримали 23 учасники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили учасників скам-спільнот, які через підроблені сайти намагалися отримувати платіжні дані громадян України та країн ЄС. За результатами масштабної операції "WallHack" 23 особам повідомили про підозру, вісьмох фігурантів затримали.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, операція тривала протягом липня – серпня 2026 року та охопила Київ і 19 областей України. Фігуранти координували свою діяльність через месенджери та поширювали посилання на фішингові ресурси.

Підроблені сайти імітували торговельні платформи, банківські та державні сервіси, а також ресурси міжнародних організацій. За даними правоохоронців, таким чином зловмисники отримували платіжні дані людей та доступ до їхніх рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування.

У межах операції поліцейські провели 239 обшуків та вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки. Крім того, заблокували тисячі фішингових посилань та припинили діяльність 300 Telegram-каналів із загальним охопленням понад 5 тис. учасників.

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За результатами слідчих дій підозри отримали 23 особи, вісьмох фігурантів затримали. Чотирьох із них суд відправив під варту.

П’ять кримінальних проваджень уже передали до суду з обвинувальними актами. Одне з них стосується діяльності організованої злочинної групи.

Правоохоронці продовжують аналізувати вилучену інформацію та встановлювати всіх причетних до шахрайських схем. Повна кількість потерпілих та остаточна сума завданих збитків наразі встановлюються.

Викриттю скам-спільнот також сприяли працівники Національного банку України та Універсал Банку (monobank).

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