Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией
Кабинет министров Украины принял решение открыть новый автомобильный пограничный пункт "Белая Церковь — Сигету-Мармацей" на границе с Румынией в Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на постановление правительства.
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Новый пункт пропуска начнет работу с использованием временной инфраструктуры. Через него будет разрешено движение пассажирских транспортных средств с максимально допустимой массой до 3,5 тонны.
КПП будет работать в постоянном режиме и круглосуточно.
До завершения строительства пункта пропуска его функционирование осуществляется в рамках строительного объекта "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".
Напомним, что все пункты пропуска через государственную границу Украины в настоящее время работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.
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