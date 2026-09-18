Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией

Кабинет министров Украины принял решение открыть новый автомобильный пограничный пункт "Белая Церковь — Сигету-Мармацей" на границе с Румынией в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на постановление правительства.

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Подробности

Новый пункт пропуска начнет работу с использованием временной инфраструктуры. Через него будет разрешено движение пассажирских транспортных средств с максимально допустимой массой до 3,5 тонны.

КПП будет работать в постоянном режиме и круглосуточно.

До завершения строительства пункта пропуска его функционирование осуществляется в рамках строительного объекта "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".

Напомним, что все пункты пропуска через государственную границу Украины в настоящее время работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.

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