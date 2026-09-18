Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів України постановив запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" у Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на постанову уряду.

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Подробиці

Новий пункт пропуску запрацює з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього дозволять рух пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни.

КПП матиме постійний режим функціонування та працюватиме цілодобово.

До завершення будівництва пункту пропуску його функціонування здійснюється в межах об’єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області.

Нагадаємо усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють у штатному режимі. Зокрема, продовжують роботу й ті пункти, які раніше зазнавали російських обстрілів.

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