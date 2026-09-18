Тещу лидеров ОУН Коновальца и Мельника перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове перезахоронили украинскую общественную и благотворительную деятельницу Марию Федак, чьи дочери Ольга и София были женами лидеров ОУН Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Ее останки вернули в Украину из Люксембурга спустя десятилетие после смерти.

Об этом сообщили во Львовском областном совете, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, Мария Федак была представительницей женского и просветительского движения Галичины. Ее дочь Ольга стала женой основателя и первого председателя ОУН Евгения Коновальца, а София — женой председателя ОУН Андрея Мельника.

После смерти Марию Федак похоронили на кладбище Боневуа в Люксембурге. Ее останки вернули в Украину в рамках инициативы по возвращению и чествованию выдающихся украинцев, похороненных за рубежом.

18 сентября прощание с Марией Федак началось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. После молитвы траурная процессия направилась к Львовскому городскому совету.



















Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище на участке № 49 рядом с ее мужем Степаном Федаком.

В прощании приняли участие правнук Марии Юрий Федак, который много лет проживает в США, депутат Львовского областного совета первого и восьмого созывов, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ореслава Хомик, депутаты Святослав Шеремета, Соломия Рыботицкая, Юрий Мазур, Захар Миляник, представители власти и общественности.

"Мария Федак была обычным человеком: она вела хозяйство, воспитывала восьмерых детей, а также нашу маму, когда та была маленькой. В то же время семья Федаков была одной из ведущих семей Галичины и Львова первой половины ХХ века. К сожалению, из-за политических обстоятельств в 1944 году всем пришлось уехать. Один сын пропал без вести, остальные дети уехали из Украины и создали свои семьи в разных странах мира. Сегодня нас, потомков Марии и Степана Федаков, восемнадцать человек. Мы живем в восьми странах на пяти континентах, и никто из нас не живет в Украине. Эта связь со Львовом оборвалась. И мы приехали сегодня сюда, думаю, для того, чтобы хотя бы одну нить этой связи снова привязать к родному Львову Марии", – сказал правнук Марии Юрий Федак.