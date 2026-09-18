Тещу лидеров ОУН Коновальца и Мельника перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж
Во Львове перезахоронили украинскую общественную и благотворительную деятельницу Марию Федак, чьи дочери Ольга и София были женами лидеров ОУН Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Ее останки вернули в Украину из Люксембурга спустя десятилетие после смерти.
Об этом сообщили во Львовском областном совете, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Мария Федак была представительницей женского и просветительского движения Галичины. Ее дочь Ольга стала женой основателя и первого председателя ОУН Евгения Коновальца, а София — женой председателя ОУН Андрея Мельника.
После смерти Марию Федак похоронили на кладбище Боневуа в Люксембурге. Ее останки вернули в Украину в рамках инициативы по возвращению и чествованию выдающихся украинцев, похороненных за рубежом.
18 сентября прощание с Марией Федак началось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. После молитвы траурная процессия направилась к Львовскому городскому совету.
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище на участке № 49 рядом с ее мужем Степаном Федаком.
В прощании приняли участие правнук Марии Юрий Федак, который много лет проживает в США, депутат Львовского областного совета первого и восьмого созывов, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ореслава Хомик, депутаты Святослав Шеремета, Соломия Рыботицкая, Юрий Мазур, Захар Миляник, представители власти и общественности.
"Мария Федак была обычным человеком: она вела хозяйство, воспитывала восьмерых детей, а также нашу маму, когда та была маленькой. В то же время семья Федаков была одной из ведущих семей Галичины и Львова первой половины ХХ века.
К сожалению, из-за политических обстоятельств в 1944 году всем пришлось уехать. Один сын пропал без вести, остальные дети уехали из Украины и создали свои семьи в разных странах мира. Сегодня нас, потомков Марии и Степана Федаков, восемнадцать человек. Мы живем в восьми странах на пяти континентах, и никто из нас не живет в Украине.
Эта связь со Львовом оборвалась. И мы приехали сегодня сюда, думаю, для того, чтобы хотя бы одну нить этой связи снова привязать к родному Львову Марии", – сказал правнук Марии Юрий Федак.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, прах общественной деятельницы Марии Федак, чьи дочери София и Ольга были женами лидеров ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца, перезахоронят во Львове. Ее останки эксгумировали в Люксембурге, а захоронение на Лычаковском кладбище было запланировано на 18 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти не стояв на березі степової річки, в казахських степах, на місці колишнього українського села, де жили "спецпоселенці". А я - стояв. І чув, як місцевий, потомок українців- "столипінців", розказував, що у 30-ті цих людей приганяли, серед зими, в степ, кидали кілька ломів, лопат, мішок хліба, і залишали там. Коли я стояв там, того села, Журавки, не було. Тільки купки глини, на місці землянок, та ряди могил. Навіть без хрестів - казахи-пастухи, на дрова розтягли... Тільки рядок тополь, і верб, вздовж річки. Прямо, як в пісні:
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть, |
Тугою прощання душу залоскочуть...".
Казав дядько Сашко: "Кілька разів приїжджали люди. Шукали могили, хотіли повернуть додому... Але ж і сліду не залишилося..."
Розумію - що "не на часі"... Але по суті - справа правильна...
Вічна пам"ять усим, хто поклав життя за Україну