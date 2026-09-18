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Новости
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Тещу лидеров ОУН Коновальца и Мельника перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове перезахоронили украинскую общественную и благотворительную деятельницу Марию Федак, чьи дочери Ольга и София были женами лидеров ОУН Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Ее останки вернули в Украину из Люксембурга спустя десятилетие после смерти.

Об этом сообщили во Львовском областном совете, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Мария Федак была представительницей женского и просветительского движения Галичины. Ее дочь Ольга стала женой основателя и первого председателя ОУН Евгения Коновальца, а София — женой председателя ОУН Андрея Мельника.

После смерти Марию Федак похоронили на кладбище Боневуа в Люксембурге. Ее останки вернули в Украину в рамках инициативы по возвращению и чествованию выдающихся украинцев, похороненных за рубежом.

18 сентября прощание с Марией Федак началось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. После молитвы траурная процессия направилась к Львовскому городскому совету.

Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове

Марию Федак перезахоронили на Лычаковском кладбище на участке № 49 рядом с ее мужем Степаном Федаком.

В прощании приняли участие правнук Марии Юрий Федак, который много лет проживает в США, депутат Львовского областного совета первого и восьмого созывов, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ореслава Хомик, депутаты Святослав Шеремета, Соломия Рыботицкая, Юрий Мазур, Захар Миляник, представители власти и общественности.

"Мария Федак была обычным человеком: она вела хозяйство, воспитывала восьмерых детей, а также нашу маму, когда та была маленькой. В то же время семья Федаков была одной из ведущих семей Галичины и Львова первой половины ХХ века.

К сожалению, из-за политических обстоятельств в 1944 году всем пришлось уехать. Один сын пропал без вести, остальные дети уехали из Украины и создали свои семьи в разных странах мира. Сегодня нас, потомков Марии и Степана Федаков, восемнадцать человек. Мы живем в восьми странах на пяти континентах, и никто из нас не живет в Украине.

Эта связь со Львовом оборвалась. И мы приехали сегодня сюда, думаю, для того, чтобы хотя бы одну нить этой связи снова привязать к родному Львову Марии", – сказал правнук Марии Юрий Федак.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, прах общественной деятельницы Марии Федак, чьи дочери София и Ольга были женами лидеров ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца, перезахоронят во Львове. Ее останки эксгумировали в Люксембурге, а захоронение на Лычаковском кладбище было запланировано на 18 сентября.

Автор: 

Львов (4859) перезахоронение (80) Коновалец Евгений (24) Львовская область (3403) Львовский район (337) Мельник Андрей Глава ОУН (5)
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Топ комментарии
+5
Ти "Заповіт" Шевченка, читав? Тут - те саме... Вмираючи на чужині, багато з цих людей просили повернуться в Україну, хоч після смерті... Бо хотіли хоч якоїсь пам'яті про себе, та про свою справу. А вона могла зберегтись лише в Україні...
Ти не стояв на березі степової річки, в казахських степах, на місці колишнього українського села, де жили "спецпоселенці". А я - стояв. І чув, як місцевий, потомок українців- "столипінців", розказував, що у 30-ті цих людей приганяли, серед зими, в степ, кидали кілька ломів, лопат, мішок хліба, і залишали там. Коли я стояв там, того села, Журавки, не було. Тільки купки глини, на місці землянок, та ряди могил. Навіть без хрестів - казахи-пастухи, на дрова розтягли... Тільки рядок тополь, і верб, вздовж річки. Прямо, як в пісні:
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть, |
Тугою прощання душу залоскочуть...".
Казав дядько Сашко: "Кілька разів приїжджали люди. Шукали могили, хотіли повернуть додому... Але ж і сліду не залишилося..."
Розумію - що "не на часі"... Але по суті - справа правильна...
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18.09.2026 17:05 Ответить
+4
В Кацапії з мощами бігають,як дурні,а у нас перепоховують! Та залиште ви вже небіжчиків у спокої!
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18.09.2026 16:47 Ответить
+3
От тепер вже вони і будуть у спокої у рідній землі
Вічна пам"ять усим, хто поклав життя за Україну
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18.09.2026 16:52 Ответить

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