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Тещу Мельника и Коновальца перезахоронят во Львове: прах Марии Федак привезли из Люксембурга

Марию Федак перезахоронят во Львове: её дочери были женами Мельника и Коновальца

Прах общественной деятельницы Марии Федак, чьи дочери София и Ольга были женами лидеров ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца, перезахоронят во Львове. Ее останки эксгумировали в Люксембурге, а захоронение на Лычаковском кладбище запланировано на 18 сентября.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, 11 сентября исполнительный комитет горсовета принял решение о перезахоронении Марии Федак. Ее прах должны похоронить рядом с могилой мужа – известного украинского адвоката и общественного деятеля Степана Федака.

"Это решение, которое уже давно назрело. Сейчас мы его реализуем. Вчера в СМИ мы читали, что состоялась эксгумация останков Марии Федак, сегодня гроб с прахом прибудет во Львов", – сообщил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

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Прощание состоится 18 сентября. В 14:00 начнется служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего церемония продолжится на площади Рынок перед Ратушей. В 15:00 прах Марии Федак захоронят на Лычаковском кладбище.

Мария Федак родилась в 1874 году в Тернопольской области в семье священника. Она принимала активное участие в женском просветительском движении Галичины, входила в руководство союза "Труд", занималась благотворительностью и помогала арестованной студенческой молодежи.

В семье Марии и Степана Федаков было восемь детей. Их дочь Ольга стала женой основателя ОУН Евгения Коновальца, а младшая дочь София — женой его преемника во главе ОУН Андрея Мельника.

Мария Федак умерла в 1952 году. До эксгумации ее останки находились на кладбище Боневуа в Люксембурге.

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Автор: 

Львов (4855) перезахоронение (79) Коновалец Евгений (23) Львовская область (3391) Львовский район (328) Мельник Андрей Глава ОУН (4)
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Топ комментарии
+10
В воюючій країні більше нема на що спустити бабло? Ну ок.. "в багатих свої примхи"(С)
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11.09.2026 10:39 Ответить
+8
Ну! Нові герої України. Тьоща Коновальца. А собачкі у Коновальца не було? Пес Пістон.
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11.09.2026 10:45 Ответить
+4
В мене одне питання - а на заповіт самого Мельника реально всім пофік ? Що хочемо то робимо. Оце саме гидке та аморальне шоу яке можна уявити.
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11.09.2026 10:58 Ответить

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