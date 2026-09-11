Тещу Мельника и Коновальца перезахоронят во Львове: прах Марии Федак привезли из Люксембурга
Прах общественной деятельницы Марии Федак, чьи дочери София и Ольга были женами лидеров ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца, перезахоронят во Львове. Ее останки эксгумировали в Люксембурге, а захоронение на Лычаковском кладбище запланировано на 18 сентября.
Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 11 сентября исполнительный комитет горсовета принял решение о перезахоронении Марии Федак. Ее прах должны похоронить рядом с могилой мужа – известного украинского адвоката и общественного деятеля Степана Федака.
"Это решение, которое уже давно назрело. Сейчас мы его реализуем. Вчера в СМИ мы читали, что состоялась эксгумация останков Марии Федак, сегодня гроб с прахом прибудет во Львов", – сообщил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.
Прощание состоится 18 сентября. В 14:00 начнется служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего церемония продолжится на площади Рынок перед Ратушей. В 15:00 прах Марии Федак захоронят на Лычаковском кладбище.
Мария Федак родилась в 1874 году в Тернопольской области в семье священника. Она принимала активное участие в женском просветительском движении Галичины, входила в руководство союза "Труд", занималась благотворительностью и помогала арестованной студенческой молодежи.
В семье Марии и Степана Федаков было восемь детей. Их дочь Ольга стала женой основателя ОУН Евгения Коновальца, а младшая дочь София — женой его преемника во главе ОУН Андрея Мельника.
Мария Федак умерла в 1952 году. До эксгумации ее останки находились на кладбище Боневуа в Люксембурге.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 25 мая в Украине перезахоронили Андрея и Софию Мельников. 18 августа на Национальном военном мемориальном кладбище также перезахоронили Евгения Коновальца.
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