Тещу Мельника та Коновальця перепоховають у Львові: прах Марії Федак привезли з Люксембургу

Прах громадської діячки Марії Федак, чиї доньки Софія та Ольга були дружинами очільників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця, перепоховають у Львові. Її останки ексгумували в Люксембурзі, а поховання на Личаківському цвинтарі заплановане на 18 вересня.

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, 11 вересня виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про перепоховання Марії Федак. Її прах мають поховати поруч із могилою чоловіка – відомого українського адвоката і громадського діяча Степана Федака.

"Це рішення, яке уже давно назріло. Зараз ми його реалізовуємо. У медіа вчора ми читали, що відбулась ексгумація останків Марії Федак, сьогодні домовина з прахом прибуде до Львова", – повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

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Прощання відбудеться 18 вересня. О 14:00 розпочнеться чин у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого церемонія продовжиться на площі Ринок перед Ратушею. О 15:00 прах Марії Федак поховають на Личаківському цвинтарі.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині у родині священника. Вона брала активну участь у жіночому просвітницькому русі Галичини, входила до керівництва спілки "Труд", займалася благодійністю та допомагала заарештованій студентській молоді.

У родині Марії та Степана Федаків було восьмеро дітей. Їхня донька Ольга стала дружиною засновника ОУН Євгена Коновальця, а молодша донька Софія – дружиною його наступника на чолі ОУН Андрія Мельника.

Марія Федак померла 1952 року. До ексгумації її останки перебували на цвинтарі Боневуа в Люксембурзі.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 25 травня в Україні перепоховали Андрія та Софію Мельників. 18 серпня на Національному військовому меморіальному кладовищі також перепоховали Євгена Коновальця.

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