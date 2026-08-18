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Новини Пантеон видатних українців
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Першого голову ОУН Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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На процесію прийшли президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів Віталій Кім, в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в. о. міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Перепоховання Коновальця на НВМК
Фото: Денис Булавін / hromadske
Перепоховання Коновальця на НВМК
Фото: Денис Булавін / hromadske
Перепоховання Коновальця на НВМК
Фото: Денис Булавін / hromadske

"Сьогодні всі ми є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець.

Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам’яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави", – заявив на перепохованні Зеленський.

Також читайте: Коновальця перепоховають на меморіальному кладовищі, а згодом - в національному пантеоні, - Буданов

Перепоховання Коновальця на НВМК
Фото: Денис Булавін / hromadske

Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу із відданням усіх належних військових почестей.

Подія стала другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК, після того, як у травні були перепоховані полковник Армії УНР, голова ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія Федак-Мельник. Згодом вони будуть перепоховані на території Українського національного пантеону.

Також дивіться: У Києві провели заупокійну службу за полковником УНР Євгеном Коновальцем. ФОТОрепортаж

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Коновалець Євген (19) Національне військове меморіальне кладовище (52)
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Топ коментарі
+16
Які відбірні поцріоти зібралися!!! Бідний Коновалець не міг собі уявити, яка аморальна нечисть буде піаритися на його світлій пам'яті...
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18.08.2026 11:47 Відповісти
+13
чистий піар бубочки, кощунственно але він більше нщо не може надати - ані тобі реформ, ані побороти корупцію, ну разве що потужно записати відосик та покарати порушників ПДР
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18.08.2026 11:28 Відповісти
+11
І це при тому шо презедент України зеленский люто ненавидить все шо пов'язано з визвольним рухом українців за незалежність від рашистів-комуністів-ленінців-сталіністів. Руку воно ще на серце поклало - а шож робити от з цим відео у 14 році - вже йшла війна - з моцкви - а воно там просто виправдовує війну рашистів проти України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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18.08.2026 11:40 Відповісти

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