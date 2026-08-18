Першого голову ОУН Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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На процесію прийшли президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів Віталій Кім, в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в. о. міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Фото: Денис Булавін / hromadske

Фото: Денис Булавін / hromadske

Фото: Денис Булавін / hromadske

"Сьогодні всі ми є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець.

Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам’яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави", – заявив на перепохованні Зеленський.

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Фото: Денис Булавін / hromadske

Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу із відданням усіх належних військових почестей.

Подія стала другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК, після того, як у травні були перепоховані полковник Армії УНР, голова ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія Федак-Мельник. Згодом вони будуть перепоховані на території Українського національного пантеону.

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