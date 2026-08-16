Коновальця перепоховають на меморіальному кладовищі, а згодом - в національному пантеоні, - Буданов
Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом - в Українському національному пантеоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив у телеграм-каналі.
Перший голова Організації українських націоналістів після 88 років за межами України повертається на батьківщину, - наголосив Буданов.
Коновалець повертається в Україну після 88 років
За словами Буданова, повернення останків Коновальця стало важливою подією для України.
"Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому", — зазначив він.
Керівник Офісу Президента наголосив, що ім’я Коновальця десятиліттями намагалися стерти, спотворити або віддати забуттю. За його словами, вороги незалежної України боялися полковника за життя і продовжують боятися його імені.
Буданов зазначив, що понад століття тому Коновалець та його покоління взяли на себе відповідальність за боротьбу за незалежну Українську державу.
"Змінилися часи й обставини, але суть боротьби залишилася незмінною: захист нашої свободи, суверенітету та права бути господарями на власній землі", — наголосив керівник Офісу Президента.
Останки Коновальця згодом перенесуть до Пантеону
Спочатку прах Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. Згодом його планують перепоховати в Українському національному пантеоні.
Буданов також наголосив, що сьогодні боротьбу за свободу України продовжує нове покоління захисників.
"Він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам’яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми", — зазначив Буданов.
Що передувало?
- Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).
- 11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.
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