Коновальця перепоховають на меморіальному кладовищі, а згодом - в національному пантеоні, - Буданов

Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом - в Українському національному пантеоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив у телеграм-каналі.

Перший голова Організації українських націоналістів після 88 років за межами України повертається на батьківщину, - наголосив Буданов.

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Коновалець повертається в Україну після 88 років

За словами Буданова, повернення останків Коновальця стало важливою подією для України.

"Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому", — зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що ім’я Коновальця десятиліттями намагалися стерти, спотворити або віддати забуттю. За його словами, вороги незалежної України боялися полковника за життя і продовжують боятися його імені.

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Буданов зазначив, що понад століття тому Коновалець та його покоління взяли на себе відповідальність за боротьбу за незалежну Українську державу.

"Змінилися часи й обставини, але суть боротьби залишилася незмінною: захист нашої свободи, суверенітету та права бути господарями на власній землі", — наголосив керівник Офісу Президента.

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Останки Коновальця згодом перенесуть до Пантеону

Спочатку прах Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. Згодом його планують перепоховати в Українському національному пантеоні.

Буданов також наголосив, що сьогодні боротьбу за свободу України продовжує нове покоління захисників.

"Він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам’яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми", — зазначив Буданов.

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