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Новости Пантеон выдающихся украинцев
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Коновальца перезахоронят на мемориальном кладбище, а впоследствии — в национальном пантеоне, — Буданов

Перезахоронение Коновальца

Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии — в Украинском национальном пантеоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил в Telegram-канале.

Первый председатель Организации украинских националистов после 88 лет, проведенных за пределами Украины, возвращается на родину, — подчеркнул Буданов.

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Коновалец возвращается в Украину спустя 88 лет

По словам Буданова, возвращение останков Коновальца стало важным событием для Украины.

"После 88 лет на чужбине полковник Евгений Коновалец возвращается домой", — отметил он.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что имя Коновальца десятилетиями пытались стереть, исказить или предать забвению. По его словам, враги независимой Украины боялись полковника при жизни и продолжают бояться его имени.

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Буданов отметил, что более века назад Коновалец и его поколение взяли на себя ответственность за борьбу за независимое украинское государство.

"Изменились времена и обстоятельства, но суть борьбы осталась прежней: защита нашей свободы, суверенитета и права быть хозяевами на собственной земле", — подчеркнул глава Офиса Президента.

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Останки Коновальца впоследствии перенесут в Пантеон

Сначала прах Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. Впоследствии его планируют перезахоронить в Украинском национальном пантеоне.

Буданов также подчеркнул, что сегодня борьбу за свободу Украины продолжает новое поколение защитников.

"Он мечтал увидеть сине-желтый флаг над свободным Киевом и посвятил этому всю свою жизнь. Лучшим почтением его памяти станет сильная, суверенная Украина, за которую мы боремся в нынешней борьбе", — отметил Буданов.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).
  • 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

Автор: 

Буданов Кирилл (630) захоронения (266) кладбище (308) мемориал (161) Коновалец Евгений (17) Пантеон (16)
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Топ комментарии
+4
А це можна було зробити ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ? Чи вона не планується?

А можна ЗАРАЗ було думати про енергетику і РЕАКТИВНІ БПЛА щоб примусити РФ подумати про ціну війни?
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16.08.2026 22:42 Ответить
+2
В національному пантеоні лідор вже застовпив собі місце виходить?
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16.08.2026 22:43 Ответить

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