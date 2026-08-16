Коновальца перезахоронят на мемориальном кладбище, а впоследствии — в национальном пантеоне, — Буданов

Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии — в Украинском национальном пантеоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил в Telegram-канале.

Первый председатель Организации украинских националистов после 88 лет, проведенных за пределами Украины, возвращается на родину, — подчеркнул Буданов.

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Коновалец возвращается в Украину спустя 88 лет

По словам Буданова, возвращение останков Коновальца стало важным событием для Украины.

"После 88 лет на чужбине полковник Евгений Коновалец возвращается домой", — отметил он.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что имя Коновальца десятилетиями пытались стереть, исказить или предать забвению. По его словам, враги независимой Украины боялись полковника при жизни и продолжают бояться его имени.

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Буданов отметил, что более века назад Коновалец и его поколение взяли на себя ответственность за борьбу за независимое украинское государство.

"Изменились времена и обстоятельства, но суть борьбы осталась прежней: защита нашей свободы, суверенитета и права быть хозяевами на собственной земле", — подчеркнул глава Офиса Президента.

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Останки Коновальца впоследствии перенесут в Пантеон

Сначала прах Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. Впоследствии его планируют перезахоронить в Украинском национальном пантеоне.

Буданов также подчеркнул, что сегодня борьбу за свободу Украины продолжает новое поколение защитников.

"Он мечтал увидеть сине-желтый флаг над свободным Киевом и посвятил этому всю свою жизнь. Лучшим почтением его памяти станет сильная, суверенная Украина, за которую мы боремся в нынешней борьбе", — отметил Буданов.

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