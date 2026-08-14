Третий Армейский корпус провел церемонию прощания с Евгением Коновальцем. ФОТОрепортаж

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, вместе с бойцами корпуса провел церемонию прощания с основателем УВО и ОУН, командиром Корпуса Сичевых Стрельцов полковником Евгением Коновальцем. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ - в первую ночь после возвращения полковника домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Третьего армейского корпуса.

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"Сегодня здесь встречаются два поколения. Полковник Коновалец олицетворяет поколение Сичевых стрельцов, Черных запорожцев, бойцов УВО, ОУН и УПА. Мы - поколение Майданов, АТО и большой российско-украинской войны. Каждое из этих поколений получало украинское дело незавершенным. Мы - первое поколение, у которого есть реальный шанс разорвать эту тяжелую цепь и довести до конца дело полковника и всех великих предшественников - борьбу за великую, могущественную и соборную Украину. Чтобы больше не передавать эту тяжелую обязанность нашим детям и будущим поколениям", - заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

К собору гроб с Коновальцем доставили на оригинальном бронеавтомобиле Austin времен Украинской революции, который отреставрировали военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона корпуса. У храма Коновальца его встретил коридор из факелов, воинов Третьего армейского корпуса и Военной школы имени Евгения Коновальца.

К бронированному автомобилю Austin прикрепили артиллерийский лафет. В украинских и европейских традициях это является проявлением высшего почтения к военному.

Также к бронированному автомобилю присоединили трехдюймовую пушку - оригинальный образец 1917 года, которая находилась на вооружении армии УНР, а именно в дивизии Сечевых стрелков под командованием полковника Коновальца. Пушка имеет полностью аутентичный вид: сохранились нарезы ствола, колеса, а на броневом щитке - боевой шрам, след повреждения, от которого металл треснул еще во время Первых освободительных войн.

Сохранились и оригинальные бронзовые крепления - на гашетке, ручке и прицельном устройстве, что делает эту пушку не просто экспонатом, а настоящим свидетелем эпохи Украинской революции и борьбы за независимость.

Во время церемонии бойцы корпуса вместе с командиром Андреем Билецким отдали дань уважения полковнику Коновальцу и прочитали молитву украинского националиста. Зажженные огненные чаши символизировали передачу огня от поколения участников украинской освободительной борьбы современным воинам. Это - символ преемственности украинской освободительной борьбы: от Сечевых Стрельцов и УВО до сегодняшних защитников. После этого в небо направили лучи света - как знак неугасающей идеи и продолжающейся борьбы.

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Что предшествовало?

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).

11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

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