Прах Евгения Коновальца доставили в Патриарший собор УГКЦ в Киеве для прощания. ФОТОрепортаж

Гроб с прахом первого председателя Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца доставили в Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Киеве.

Об этом сообщили на странице собора в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"После десятилетий пребывания на чужбине выдающийся украинский военный и государственный деятель вернулся на родную землю. Это событие имеет большое историческое и символическое значение для нашего народа, который и сегодня продолжает борьбу за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве", - говорится в сообщении.

Фото: УГКЦ

Во встрече и молитве приняли участие духовенство Патриаршего собора во главе с владыкой Иосифом Миляном, протосинкелом Киевской архиепархии УГКЦ.

Фото: УГКЦ

Духовенство совершило панихиду по упокоению полковника Коновальца, "молясь о вечном покое его души и благодаря Бога за дар его жизни и служение украинскому народу".

Фото: УГКЦ

Отмечается, что в храме Патриаршего собора будут продолжаться заупокойные богослужения, во время которых верующие смогут молитвенно почтить память полковника Евгения Коновальца и проститься с ним.

Фото: УГКЦ

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Что предшествовало?

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).

11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

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