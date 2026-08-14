Прах Євгена Коновальця доставили до Патріаршого собору УГКЦ у Києві для прощання. ФОТОрепортаж

Домовину з прахом першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця доставили до Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

Про це повідомили на сторінці собору у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після десятиліть перебування на чужині видатний український військовий і державний діяч повернувся на рідну землю. Ця подія має велике історичне та символічне значення для нашого народу, який і сьогодні продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі", - йдеться у повідомленні.

Фото: УГКЦ

У зустрічі та молитві взяли участь духовенство Патріаршого собору на чолі з владикою Йосифом Міляном, протосинкелом Київської архиєпархії УГКЦ.

Фото: УГКЦ

Духовенство звершило Панахиду за упокій полковника Коновальця, "молячись за вічний спочинок його душі та дякуючи Богові за дар його життя і служіння українському народові".

Фото: УГКЦ

Зазначається, що у храмі Патріаршого собору триватимуть заупокійні богослужіння, під час яких вірні матимуть можливість молитовно вшанувати пам’ять полковника Євгена Коновальця та попрощатися з ним.

Фото: УГКЦ

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Що передувало?

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

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