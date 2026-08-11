Останки Євгена Коновальця після повернення в Україну дослідять за допомогою КТ та МРТ, - Верещук

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила, що після повернення в Україну останки Євгена Коновальця пройдуть комплекс сучасних наукових досліджень.

Про це вона повідомила в Роттердамі у коментарі кореспонденту "Укрінформу", цитує Цензор.НЕТ.

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В Україні планують дослідити останки Коновальця

За словами Верещук, під час досліджень планують використати сучасні наукові методи. Зокрема, проведуть КТ, МРТ та інші необхідні процедури.

"Ми хочемо залучити всю науку і всю техніку, яка в нас є, щоб максимально зафіксувати історію. Будуть проведені КТ, МРТ та інші необхідні процедури. Працюватимуть експерти, історики, антропологи, буде зроблено все, що потрібно для того, щоб залишити нашим нащадкам максимально точні свідчення", — зазначила Верещук.

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Заступниця керівника ОПУ наголосила, що подібні процедури в Україні проводитимуть уперше.

За її словами, держава планує застосовувати такий підхід і щодо інших визначних українців — військових, письменників та діячів культури.

"Це стосується не лише Євгена Коновальця. У нас є плани щодо повернення інших визначних українців: військових, письменників, діячів культури. Ми хочемо створити системний підхід до збереження історичної спадщини", — заявила Верещук.

Після завершення наукових досліджень відбудуться церковні заходи Української греко-католицької церкви. Верещук нагадала, що Коновалець був греко-католиком і походив із родини, де священницьке служіння мало багатовікову традицію.

За її словами, для Української греко-католицької церкви повернення Коновальця має особливе значення.

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Після церемонії в Роттердамі проведуть перепоховання

Верещук зазначила, що на повернення Євгена Коновальця особливо чекали українські військові. Вона наголосила, що його ідеї щодо створення української армії, дисципліни, відповідальності та стратегічного мислення продовжують жити у Збройних Силах України.

Після церковних заходів відбудеться державна церемонія перепоховання Коновальця.

"Перепоховання відбудеться за участю Президента України, уряду, парламенту та військових. Це буде найвища форма державного вшанування людини, яка присвятила своє життя боротьбі за свободу України", — підкреслила посадовиця.

Точну дату церемонії поки не оголошують із міркувань безпеки. За словами Верещук, перепоховання відбудеться найближчим часом.

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Водночас на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі залишиться меморіальне місце на честь Євгена Коновальця.

За словами Верещук, місце поховання залишиться за Україною. Там планують встановити пам’ятну дошку.

"Ми хочемо, щоб громада й надалі могла приходити сюди і вшановувати пам’ять Євгена Коновальця. Це буде частиною ширшого державного проєкту меморіалізації видатних українців за кордоном", — додала вона.

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Що передувало?

Раніше Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

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