Останки Евгения Коновальца после возвращения в Украину исследуют с помощью КТ и МРТ, — Верещук

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что после возвращения в Украину останки Евгения Коновальца пройдут комплекс современных научных исследований.

Об этом она сообщила в Роттердаме в комментарии корреспонденту "Укринформа", цитирует Цензор.НЕТ.

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В Украине планируют исследовать останки Коновальца

По словам Верещук, в ходе исследований планируется использовать современные научные методы. В частности, будут проведены КТ, МРТ и другие необходимые процедуры.

"Мы хотим задействовать всю науку и всю технику, которая у нас есть, чтобы максимально точно зафиксировать историю. Будут проведены КТ, МРТ и другие необходимые процедуры. Будут работать эксперты, историки, антропологи, будет сделано все необходимое для того, чтобы оставить нашим потомкам максимально точные свидетельства", — отметила Верещук.

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Заместитель главы ОПУ подчеркнула, что подобные процедуры в Украине будут проводиться впервые.

По ее словам, государство планирует применять такой подход и в отношении других выдающихся украинцев — военных, писателей и деятелей культуры.

"Это касается не только Евгения Коновальца. У нас есть планы по возвращению других выдающихся украинцев: военных, писателей, деятелей культуры. Мы хотим создать системный подход к сохранению исторического наследия", — заявила Верещук.

По завершении научных исследований состоятся церковные мероприятия Украинской греко-католической церкви. Верещук напомнила, что Коновалец был греко-католиком и происходил из семьи, где священническое служение имело многовековую традицию.

По ее словам, для Украинской греко-католической церкви возвращение Коновальца имеет особое значение.

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После церемонии в Роттердаме состоится перезахоронение

Верещук отметила, что возвращения Евгения Коновальца особенно ждали украинские военные. Она подчеркнула, что его идеи о создании украинской армии, дисциплине, ответственности и стратегическом мышлении продолжают жить в Вооруженных силах Украины.

После церковных мероприятий состоится государственная церемония перезахоронения Коновальца.

"Перезахоронение состоится при участии президента Украины, правительства, парламента и военных. Это будет высшая форма государственного почтения человеку, посвятившему свою жизнь борьбе за свободу Украины", — подчеркнула чиновница.

Точную дату церемонии пока не объявляют из соображений безопасности. По словам Верещук, перезахоронение состоится в ближайшее время.

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В то же время на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме останется мемориальное место в честь Евгения Коновальца.

По словам Верещук, место захоронения останется за Украиной. Там планируют установить памятную доску.

"Мы хотим, чтобы община и в дальнейшем могла приходить сюда и чтить память Евгения Коновальца. Это станет частью более широкого государственного проекта по увековечению памяти выдающихся украинцев за рубежом", — добавила она.

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Что этому предшествовало?

Ранее Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).

11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

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