Место захоронения первого председателя ОУН Коновальца будет преобразовано в мемориал, памятник привезут в Украину, - Алферов
Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца будут перезахоронены в Украине. Сначала их поместят в НВМК, а в будущем планируется перенести в Национальный пантеон.
Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, тело полковника будет временно перезахоронено на НВМК, а дальнейшим местом захоронения станет Пантеон.
"Памятник с могилы Евгения Коновальца вернется в Украину и станет мемориальным объектом. Место захоронения Коновальца в Роттердаме будет преобразовано в мемориал", - добавил Алферов.
Что этому предшествовало?
- Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).
- 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.
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