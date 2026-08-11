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Новости Пантеон выдающихся украинцев
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Место захоронения первого председателя ОУН Коновальца будет преобразовано в мемориал, памятник привезут в Украину, - Алферов

Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца будут перезахоронены в Украине. Сначала их поместят в НВМК, а в будущем планируется перенести в Национальный пантеон.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, тело полковника будет временно перезахоронено на НВМК, а дальнейшим местом захоронения станет Пантеон.

"Памятник с могилы Евгения Коновальца вернется в Украину и станет мемориальным объектом. Место захоронения Коновальца в Роттердаме будет преобразовано в мемориал", - добавил Алферов.

Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах
Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах
Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах
Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах
Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах
Эксгумация останков Коновальца в Нидерландах

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Что этому предшествовало?

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).
  • 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

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Автор: 

Нидерланды (1743) Коновалец Евгений (9) Алферов Александр (5)
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Топ комментарии
+11
Аби рф потім всі кістки не розтрощили ракетами. А вони це зроблять, музей Шухевича вам приклад.
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11.08.2026 16:43 Ответить
+11
Ну на біса весь цей двіж? Якийсь культ некрофілії.
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11.08.2026 16:44 Ответить
+11
показати якій Зе патріот, влаштувати піар через ЗМІ
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11.08.2026 16:52 Ответить

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