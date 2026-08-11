Місце поховання першого голови ОУН Коновальця буде меморіалізовано, пам’ятник привезуть в Україну, - Алфьоров

Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Спершу їх розмістять на НВМК, а в майбутньому планують перенести до Національного пантеону.

Про це повідомив голова Українського інституту нацпам'яті Олександр Алфьоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, тіло полковника буде тимчасово перепоховане на НВМК, а подальше місце буде на Пантеоні.

"Памʼятник з могили Євгена Коновальця повернеться в Україну і стане меморіальним обʼєктом. Місце поховання Коновальця в Роттердамі буде меморіалізовано", - додав Алфьоров.













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Що передувало?

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

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