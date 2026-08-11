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Проведено ексгумацію останків першого голови ОУН Євгена Коновальця у Нідерландах

Останки Євгена Коновальця ексгумували у Нідерландах

На кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Усі деталі будуть повідомлені додатково.

Читайте: Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, - рішення Кабміну

Що передувало?

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

Читайте: Україна запропонує Польщі внести до Нацпантеону спільного героя – генерала УНР Безручка, - ЗМІ

Автор: 

Нідерланди (1505) ексгумація (183) Коновалець Євген (9)
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Топ коментарі
+12
щоб підняти рейтинг Зе, показати якій він оку..н.й патріот.
Бо до активної війні Зе навіть не знав хто він такий і навіщо його перепоховувати.
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11.08.2026 13:29 Відповісти
+11
на фоні патріотизма Зеля займається популізмом, бо коли ще цім займатися як не під час війни ?
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11.08.2026 13:24 Відповісти
+7
А для чого це робити? Поближче до російської балістики і дронів.
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11.08.2026 13:24 Відповісти

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