Проведено ексгумацію останків першого голови ОУН Євгена Коновальця у Нідерландах
На кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.
Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Усі деталі будуть повідомлені додатково.
Що передувало?
Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).
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Бо до активної війні Зе навіть не знав хто він такий і навіщо його перепоховувати.