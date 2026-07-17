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Новини Поховання на НВМК Пантеон видатних українців
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Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, - рішення Кабміну

Євген Коновалець

Уряд ухвалив розпорядження про організацію перепоховання полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища.

Відповідне розпорядження № 703-р Кабінет Міністрів ухвалив 15 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення 

Кабмін також затвердив план заходів з організації перепоховання. Центральні органи виконавчої влади та установи повинні забезпечити його виконання в межах своїх повноважень.

Фінансуватимуть цей процес із державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

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Що передувало?

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

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Автор: 

поховання (246) Кабмін (14317) Коновалець Євген (8)
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Топ коментарі
+7
краще хай своїх дітей повертають з-за кордону і змусять їх тут навчатися, жити і виконувати конституційний обов'язок, як примушують інших
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17.07.2026 19:06 Відповісти
+7
Перепоховальна команда клоунів готова!
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17.07.2026 19:09 Відповісти
+6
а восени їх змиє в Дніпро?
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17.07.2026 19:01 Відповісти

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