РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16355 посетителей онлайн
Новости Захоронение на НВМК Пантеон выдающихся украинцев
2 218 13

Проведена эксгумация останков первого председателя ОУН Евгения Коновальца в Нидерландах

Останки Евгения Коновальца эксгумировали в Нидерландах

На кладбище "Кроссвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Об этом сообщили в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Все детали будут сообщены дополнительно.

Читайте: Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище - решение Кабмина

Что этому предшествовало?

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

Читайте: Украина предложит Польше внести в Национальный пантеон общего героя - генерала УНР Безручко, - СМИ

Автор: 

Нидерланды (1743) эксгумация (183) Коновалец Евгений (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
на фоні патріотизма Зеля займається популізмом, бо коли ще цім займатися як не під час війни ?
показать весь комментарий
11.08.2026 13:24 Ответить
+9
щоб підняти рейтинг Зе, показати якій він оку..н.й патріот.
Бо до активної війні Зе навіть не знав хто він такий і навіщо його перепоховувати.
показать весь комментарий
11.08.2026 13:29 Ответить
+6
А для чого це робити? Поближче до російської балістики і дронів.
показать весь комментарий
11.08.2026 13:24 Ответить

Загрузка...

 
 