Проведена эксгумация останков первого председателя ОУН Евгения Коновальца в Нидерландах
На кладбище "Кроссвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.
Об этом сообщили в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.
Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.
Все детали будут сообщены дополнительно.
Что этому предшествовало?
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).
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Бо до активної війні Зе навіть не знав хто він такий і навіщо його перепоховувати.