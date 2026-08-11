Проведена эксгумация останков первого председателя ОУН Евгения Коновальца в Нидерландах

На кладбище "Кроссвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Об этом сообщили в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Все детали будут сообщены дополнительно.

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Что этому предшествовало?

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

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