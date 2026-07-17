Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище, - решение Кабмина

Правительство приняло распоряжение об организации перезахоронения полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища.

Соответствующее распоряжение № 703-р Кабинет Министров принял 15 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

Кабмин также утвердил план мероприятий по организации перезахоронения. Центральные органы исполнительной власти и учреждения должны обеспечить его выполнение в пределах своих полномочий.

Финансировать этот процесс будут из государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников.

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Что этому предшествовало?

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

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