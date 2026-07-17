Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище, - решение Кабмина
Правительство приняло распоряжение об организации перезахоронения полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища.
Соответствующее распоряжение № 703-р Кабинет Министров принял 15 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали решения
Кабмин также утвердил план мероприятий по организации перезахоронения. Центральные органы исполнительной власти и учреждения должны обеспечить его выполнение в пределах своих полномочий.
Финансировать этот процесс будут из государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников.
Что этому предшествовало?
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).
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Чи мав він (уряд) якесь юридичне право,тим більше моральне, займатись цією акцією?
Тим більше,у воєнний час, коли балістика агресора літає над столицею,як у себе дома.
Те,що націоналістичні сили промовчали,то окреме питання.