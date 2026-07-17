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Новости Захоронение на НВМК Пантеон выдающихся украинцев
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Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище, - решение Кабмина

Евгений Коновалец

Правительство приняло распоряжение об организации перезахоронения полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища.

Соответствующее распоряжение № 703-р Кабинет Министров принял 15 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали решения 

Кабмин также утвердил план мероприятий по организации перезахоронения. Центральные органы исполнительной власти и учреждения должны обеспечить его выполнение в пределах своих полномочий.

Финансировать этот процесс будут из государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников.

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Что этому предшествовало?

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

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Автор: 

захоронения (261) Кабмин (13887) Коновалец Евгений (9)
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Топ комментарии
+12
краще хай своїх дітей повертають з-за кордону і змусять їх тут навчатися, жити і виконувати конституційний обов'язок, як примушують інших
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17.07.2026 19:06 Ответить
+12
Уряд ермака зайнявся перепохованням героя сторічної давності.
Чи мав він (уряд) якесь юридичне право,тим більше моральне, займатись цією акцією?
Тим більше,у воєнний час, коли балістика агресора літає над столицею,як у себе дома.
Те,що націоналістичні сили промовчали,то окреме питання.
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17.07.2026 19:09 Ответить
+11
а восени їх змиє в Дніпро?
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17.07.2026 19:01 Ответить

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