Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця доставили до України. ФОТОрепортаж
Останки полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця доставили в Україну.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", - зазначила вона.
Що передувало?
- Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).
- 11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль