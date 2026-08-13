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Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця доставили до України. ФОТОрепортаж

Останки полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця доставили в Україну.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", - зазначила вона.

Останки Євгена Коновальця доставили до України
Останки Євгена Коновальця доставили до України
Останки Євгена Коновальця доставили до України
Останки Євгена Коновальця доставили до України

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Що передувало?

  • Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявляла, що Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).
  • 11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

Читайте: Місце поховання першого голови ОУН Коновальця буде меморіалізовано, пам’ятник привезуть в Україну, - Алфьоров

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